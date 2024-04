Dados de março do Caged apontam saldo positivo de 863 novos postos de trabalho criados no período

Pelo terceiro mês consecutivo Volta Redonda se destaca como a cidade que mais gerou empregos no Sul Fluminense. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) relacionados a março deste ano, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta terça-feira (30), apontam o município com saldo positivo de 863 novos postos de trabalho criados no terceiro mês de 2024.

De acordo com o levantamento do Caged, no mês passado foram registradas 3.709 contratações contra 2.846 demissões. A Indústria lidera a geração de novas vagas, com 973 admissões e 540 desligamentos: saldo positivo de 433 novos postos criados. Em seguida vem o setor de Serviços – 264 novas vagas (1.427 contratações e 1.163 demissões). Em terceiro está a Construção, com 117 de saldo positivo (280 admissões e 163 desligamentos). Em quarto lugar ficou o Comércio: 50 novas oportunidades preenchidas, sendo 1.029 contratados contra 979 demitidos no período. A Agropecuária registrou a perda de uma vaga.

Líder no Sul Fluminense em 2024

Com o saldo positivo registrado em março, Volta Redonda mostra sua liderança na geração de empregos na região Sul Fluminense pelo terceiro mês consecutivo este ano. Em janeiro, foram 300 novos postos criados (2.856 admissões e 2.556 desligamentos), enquanto que fevereiro teve saldo positivo de 510 novas vagas geradas – 3.085 contratações contra 2.575 demissões.

“São vários os resultados positivos em nossa economia, inclusive com reconhecimento do Sebrae, em duas ocasiões, ao trabalho desenvolvido pela administração municipal na questão do incentivo ao empreendedorismo. Essa geração de empregos retrata o bom ambiente criado em nossa cidade para que a economia continue se desenvolvendo, gerando empregos para os moradores e fazendo com que a cidade se desenvolva cada vez mais”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.