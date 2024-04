Abertas as inscrições para o 22º Concurso de Poesia de Pinheiral

Tema desta edição é “O valor da amizade”

A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Educação e da Biblioteca Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa, está com as inscrições abertas para o XXII Concurso de Poesia, cujo tema esse ano será “O valor da amizade”. Poderão participar do concurso, pessoas a partir de sete anos de idade, residentes ou não no município de Pinheiral, obedecendo ao critério de seleção por faixa etária.

As inscrições seguem até o dia 28 de maio e poderão ser realizadas de forma presencial na Biblioteca Pública Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa, situada na Rua Domingos Mariano, 113 Centro, de segunda a quinta-feira, das 9h às 16h, ou pelo link: https: https://forms.gle/rPY1qjZdYs3CyqXS7. É importante ressaltar que não haverá prorrogação para as inscrições, portanto, os participantes devem estar atentos ao prazo para não perderem a oportunidade de participar.

O principal objetivo do concurso é promover o hábito da leitura e da escrita, desenvolvendo ainda o senso crítico, a reflexão e a consequente ação em relação aos problemas do dia a dia da comunidade.

O Concurso se divide em três categorias, sendo elas: “A”, de 7 a 12 anos de idade; “B”, de 13 a 17 anos de idade e “C”, de 18 anos de idade em diante. Cada participante poderá concorrer somente com uma poesia em sua categoria (por faixa etária).

As escolas que enviarem coletivamente as poesias de seus alunos deverão fazer uma seleção prévia de, no máximo, cinco poesias por turma, enfatizando o critério da originalidade e da criação técnica, seguindo os preceitos literários.

As poesias deverão ser inéditas, digitadas ou escritas em papel A4 em letra de fôrma, de forma legível. Em caso da não compreensão da letra pelos jurados, a poesia será desclassificada automaticamente.

As poesias serão julgadas pela comissão julgadora, nos dias, 4,5 e 6 de junho nas dependências da Biblioteca Pública e deverão obedecer aos seguintes critérios: Coerência com o tema, originalidade, criatividade, vocabulário adequado e expressão dos sentimentos do receptor. As poesias devem conter no máximo trinta linhas e precisam seguir o tema proposto. Aquelas que não atenderem a esses critérios também serão desclassificadas automaticamente.

Os primeiros lugares de cada categoria receberão R$ 300,00, além de medalhas e certificados, já os segundos e terceiros lugares de cada categoria serão premiados com medalhas e certificados e os professores conselheiros também com certificados.

A premiação será durante as festividades de comemoração do aniversário da cidade, com data ainda a ser divulgada e comunicada aos concorrentes, bem como divulgada no site oficial da Prefeitura.

Todas as poesias premiadas ficarão em exposição na Biblioteca Pública, em seu horário de expediente, após a realização do evento, por dez dias depois da apuração e proclamação dos vencedores.

O secretário de Educação, Fernando Cabral, destaca que o concurso visa promover a valorização da literatura e o desenvolvimento das habilidades linguísticas dos estudantes, além de permitir que alunos de todas as idades participem e compartilhem suas criações poéticas.

“O Concurso de Poesia não é apenas uma competição; é uma plataforma para nossos alunos expressarem suas emoções, pensamentos e visões de mundo por meio das palavras. Ao longo dos anos, o concurso tem sido um catalisador para o florescimento de talentos literários em Pinheiral. Queremos que as crianças se sintam incentivadas a explorar o mundo da poesia, a descobrir sua voz única e a compartilhar suas histórias e reflexões com o mundo”, disse o secretário.