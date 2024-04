Nesta terça-feira (30), a Guarda Ambiental de Barra Mansa e a Polícia Militar realizaram uma ação na RJ-157 (estrada que liga Barra Mansa a Bananal) com o objetivo de fiscalizar o transporte de resíduos que acontece no trecho, além de verificar os sistemas de controle de emissão de gases operantes nos caminhões fabricados a partir de 2012, conforme o Programa de Controle de Emissão de Gases – Proconve P7.

Ao todo foram mais de 20 veículos fiscalizados, sendo que dois foram apreendidos por irregularidades durante o transporte, como vazamento de chorume e sistema de controle de emissão de gases inoperante por falta de manutenção.

A operação conjunta com a 2ª Unidade de Polícia Ambiental ocorreu em função de constantes reclamações relacionadas ao vazamento de chorume e resíduos na rodovia. Já existe programação para novas ações visando ao controle da atividade para evitar danos ambientais e transtornos à população.

Diante de situações desse tipo, denúncias podem ser realizadas através do telefone: (24) 2106-3408. Fotos: Divulgação