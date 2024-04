Unidade, que fica anexo ao Hospital de Emergência, atenderá das 8h às 13h

O Hemonúcleo de Resende irá funcionar nesta quarta-feira, dia 1º, feriado de Dia do Trabalhador, em horário estendido para atender à população. O atendimento será das 8h às 13h.

De acordo com a coordenadora do Hemonúcleo, Antonia Luciana Pereira de Souza, atualmente, o estoque de sangue encontra-se com os tipos sanguíneos A+, A-, B+, B- e AB+ estáveis. O tipo O- está em alerta e os tipos AB- e O+ em estado crítico.

Para doar sangue é necessário apresentar um documento original com foto, estar alimentado, pesar mais de 50kg, ter entre 16 e 69 anos, e estar em boas condições de saúde. No caso de adolescentes de 16 e 17 anos, a doação só poderá ser feita mediante a autorização de um responsável.

É importante destacar que o Hemonúcleo de Resende, além de atender as demandas da cidade, também supre as necessidades dos hospitais de Itatiaia, Porto Real e Quatis.

– Com uma única doação, conseguimos salvar até quatro vidas. Por isso, é importante frisar que as doações precisam se manter sempre em condições estáveis, porque o Hemonúcleo de Resende atende não somente as demandas municipais, como também de cidades vizinhas. É uma ação rápida e que faz toda a diferença na vida do próximo – disse Antonia.

O Hemonúcleo fica localizado na Avenida Marcílio Dias, n°800, no bairro Jardim Jalisco. O telefone é (24) 3381-4834. Demais informações sobre a unidade podem ser acessadas no site resende.rj.gov.br/hemonucleo.