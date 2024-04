Incêndio deixa carro totalmente destruído na Dutra em Resende

Um veículo VW Parati pegou fogo na tarde desta terça-feira (30), no km 307 da Dutra, em Resende.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor percebeu o início do incêndio, conseguiu parar no acostamento e saiu do carro antes que fosse consumido pelas chamas. Ele alegou que começou a sentir cheiro de borracha queimada, percebeu problemas com os freios do veículo e uma fumaça saindo por baixo do assoalho, parou o veículo no acostamento e saiu.

Uma equipe do Corpo de Bombeiro esteve no local para debelar as chamas, mas o veículo foi totalmente destruído.