Deputado conversou com o novo superintendente estadual da empresa na manhã desta terça-feira, dia 30

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve na sede dos Correios, na Cidade Nova, Rio de Janeiro, para solicitar melhorias nos serviços prestados no Sul Fluminense. No encontro com o novo superintendente Estadual da empresa, Paulo Penha, o parlamentar também pediu melhores condições de trabalho para os servidores dos Correios.

Na pauta da conversa entre Jari e Paulo Penha, o deputado pediu a retomada da obra da agência da Vila, em Volta Redonda, que está parada há muitos anos. Além da implantação do serviço Balcão Cidadão para os moradores do distrito de Santa Isabel do Rio Preto, em Valença.

“O Balcão consiste na prestação de serviços como emissão de CPF, certificado digital, consulta SERASA, regularização financeira e fiscal, recebimento de contas e doações, remessa de valores por meio do Vale Postal e Achados e Perdidos (documentos) nas agências dos Correios e é de suma importância para a região”, explicou Jari.

O deputado reforçou que os serviços dos Correios são essenciais para a população e que é preciso melhorar o ambiente de trabalho para os servidores e para o público que utiliza as agências e promover a eficiência nos atendimentos.

“Agradeço a receptividade do superintendente dos Correios no Rio de Janeiro, Paulo Penha, que ouviu as nossas reivindicações e as necessidades da população e funcionários da empresa no Sul Fluminense. Mas vamos seguir acompanhando e cobrando as melhorias”, disse Jari.

Desde que assumiu o segundo mandato como deputado, em 2023, Jari está atento às dificuldades que a população do Sul Fluminense encontra quando precisa dos serviços dos Correios.

Em junho do ano passado, por exemplo, quando a superintendência era exercida por outra pessoa, o deputado também questionou a paralização da obra em prédio próprio da empresa, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, já que o serviço está sendo prestado em imóvel alugado, no bairro Aterrado, que não oferece conforto para os funcionários e clientes. “A previsão de término para a obra que recebi na época era setembro do ano passado. E, até hoje, nada mudou”, ressaltou.