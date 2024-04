Homem e uma jovem de 19 anos que o acompanhava foram flagrados com entorpecentes e R$ 512 por agentes em patrulhamento pelo terminal

Policiais militares da Operação “Segurança Presente” em patrulhamento pela Rodoviária Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal, em Volta Redonda, prenderam na tarde de segunda-feira (29) um homem de 22 anos suspeito de tráfico de drogas. Ele e uma jovem de 19 anos, que o acompanhava, foram flagrados com entorpecentes e R$ 512.

Além dos R$ 512, com o suspeito foram apreendidas porções de maconha, dois comprimidos de ecstasy e quatro pedras de crack. Já com a mulher foi achado um pino de cocaína.

Aos policiais, o homem alegou que a maconha e o ecstasy seriam para consumo próprio, enquanto a cocaína e o crack seriam para um tio dele, morador de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

O casal, que possuía diversas anotações criminais por tráfico de drogas, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). O homem permaneceu preso por tráfico de drogas, enquanto a mulher foi ouvida e liberada.

Operação Segurança Presente ampliada

Há pouco mais de um mês, a Operação “Segurança Presente”, uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado, foi ampliada e chegou à rodoviária, visando aumentar a segurança de usuários e trabalhadores do terminal. Os agentes também atuam na área social, retirando pessoas em situação de rua dessa condição e estabelecendo uma relação de confiança com a população.

“Tolerância zero com o crime. A ideia é zerarmos os índices criminais na região e proporcionar um ambiente seguro para quem chega e deixa Volta Redonda. Com a atuação da Operação Segurança Presente, a Guarda Municipal e o monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública), temos obtido resultados positivos neste pouco mais de um mês de atuação, e vamos continuar avançando”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Foto: Divulgação