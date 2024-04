Os dois espaços podem ser frequentados a partir das 8h; no caso do Parque Aquático, os exames dermatológicos estarão suspensos na quarta-feira (1º)

O morador de Volta Redonda poderá curtir o feriado do Dia do Trabalhador, na próxima quarta-feira (1º), em duas das principais áreas de lazer gratuitas de Volta Redonda: o Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, e o Zoológico Municipal (Zoo-VR), estarão abertos para o público. No caso do parque aquático, ele estará aberto das 8h às 17h, menos para a realização de exames dermatológicos, que voltarão a ser realizados na quinta-feira (2); já o Zoo-VR vai receber o público das 8h às 16h30.

Para frequentar o Parque Aquático Municipal, que conta com três piscinas (uma para lazer, uma infantil e uma olímpica), vestiários e cantina, é preciso apresentar carteirinha e estar com o exame médico em dia. E os frequentadores devem ficar atentos à validade do exame médico, que tem duração de seis meses.

Os exames dermatológicos são realizados às segundas-feiras, às 13h30; terças-feiras, às 14h; quartas-feiras, às 8h e às 13h30; e às quintas-feiras, às 14h. São distribuídas 150 senhas por horário.

Já o cadastro para frequentar o Parque Aquático deve ser feito na secretaria do parque de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45, e das 13h às 17h. É necessária apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Volta Redonda.