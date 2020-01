Alunos da rede municipal de VR são aprovados em seleções para o Ensino Médio

Foram 16 alunos classificados para estudar em instituições públicas e outros cinco em instituições particulares com bolsa de até 100%

Com ensino público de qualidade, os alunos da rede municipal de Volta Redonda vêm se destacando e conquistando cada vez mais espaço nas provas de seleção para cursar o Ensino Médio. Ao todo, 21 alunos da Escola Municipal Jiulio Caruso passaram em importantes escolas públicas e particulares da região. Alguns dos alunos aprovados participam do curso de aprofundamento oferecido pela Rede Municipal de Educação, que acontece aos sábados, com aulas de Língua Portuguesa e Matemática.

“Ficamos orgulhosos com a aprovação dos nossos alunos em instituições públicas e privadas com bolsas de até 100%. Acho que esse é o maior exemplo da qualidade de ensino da rede pública de Volta Redonda. O Ensino Médio é a porta de entrada para muitos desses jovens que, através deste primeiro contato, decidem seus futuros. Lembrando que, no último ano, realizamos uma reforma geral na escola, dando mais harmonia e possibilitando um ambiente melhor para nossos alunos”, explicou o prefeito Samuca Silva.

Os alunos foram aprovados na Instituição Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, nos cursos de Agroindústria, Meio Ambiente, Informática, Automação e Agropecuária, além de dois aprovados com bolsa 100% no Sesi, mais dois no Instituto de Cultura Técnica (ICT) e um na Escola Técnica Pandiá Calógeras.

A secretária de Educação Rita Andrade, destacou a importância de se desenvolver habilidades nos alunos. “No iniciarmos do período letivo, temos muitas expectativas, sobretudo quanto ao nono ano de escolaridade, por ser uma etapa que representa a conclusão de um conjunto de ações desenvolvidas ao longo de um período. É oferecido pela rede esse aprofundamento, que desenvolve com os alunos as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, melhorando as habilidades dos estudantes e dando mais possibilidades de escolha para a etapa seguinte, como o Ensino Médio”, explicou.

O diretor geral da Escola Municipal Jiulio Caruso, Virgílio Lisboa, enfatizou o excelente trabalho realizado pelos professores. “Alguns de nossos estudantes que participaram do aprofundamento realizaram diversas avaliações externas e, consequentemente, seus resultados nos deixaram muito contentes e satisfeitos. Por isso, gostaríamos de registrar o nosso orgulho por cada um deles, incluindo as docentes Natália Barbosa Gomes Vago e Patrícia Pereira Azevedo, que ministram esse aprofundamento. Parabéns!”, comemorou.