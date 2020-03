Polícia apreende menor com drogas, em Barra Mansa

Policiais militares apreenderam no início da noite de quarta-feira, por volta das 18 horas, um adolescente, de 15 anos, na Rua dos Pinheiros, na Vista Alegre, em Barra Mansa.

Uma denúncia anônima levou os agentes até a residência onde o menor usava a casa para embalar e vender os entorpecentes. A mãe do menor, de 32 anos, autorizou a entrada dos policiais onde foram apreendidos 52 sacolés de cocaína, 46 tiras de maconha, dois tabletes também de maconha, duas balanças de precisão, cerca de duas mil etiquetas, quatro rolas de papel, faca e tesoura, além do celular dele.

Segundos os agentes, o menor tentou se livrar do flagrante jogando as drogas por cima do muro e tentou fugir, mas foi apreendido. Uma adolescente, de 16 anos, seria a namorado suspeito.

O menor, a namorada e a mãe dele foram conduzidos à delegacia de Barra Mansa. Ele vai responder conforme o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). A polícia vai apurar se a garota também está envolvida no tráfico. Ela e a mãe do menor foram ouvidas como testemunhas. Foto: Polícia Militar