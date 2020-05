Polícia Militar apreende colombiano por agiotagem, em Pinheiral

A Polícia Militar abordou no dia passado, uma motocicleta conduzida por um colombiano, na Avenida Nilton Pena Botelho com Avenida Paulo Erley Alves Abrantes, no bairro Três Poços, em Pinheiral.

Com o colombiano, nada de ilícito foi encontrado. Ao ser indagado sua atividade no Brasil, o colombiano informou que trabalhava com agiotagem e que em sua casa havia dinheiro e promissórias e anotações.

O homem autorizou a entrada dos agentes em sua residência onde foram encontrados notas promissórias, carões de visita insinuando (agiotagem) e R$5.627,00. A moto também foi levada para a Delegacia de Pinheiral.

O homem, da Colômbia, vai responder por crime contra a economia. O celular também foi apreendido. Ele foi liberado e responderá em liberdade. O outro foi ouvido como testemunha e foi liberado também.