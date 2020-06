Prefeitura de Barra Mansa fiscaliza comércios no Centro

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública, continua atuando com rigor na fiscalização dos estabelecimentos comerciais. Nesta terça-feira (16), a equipe da Fiscalização de Posturas esteve no Centro da cidade, verificando o cumprimento do decreto municipal 9.884, que regulamenta o funcionamento de bares e restaurantes com ocupação de 50, como também dos protocolos sanitários fundamentais para o combate da Covid-19, como a utilização de máscaras e a disponibilização de álcool gel para os clientes.

Também foram alvo da fiscalização as lojas varejistas, com expediente de 7h às 14h. O estabelecimento que infringir a ordem do governo municipal está sujeito a autuação e fechamento. A secretaria esteve presente nas avenidas Joaquim Leite e Domingos Mariano.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, pontuou que a medida está sendo respeitada em sua maioria, no entanto, alguns comerciantes insistem em descumprir. “Estamos verificando como estão as demandas das lojas, a distância entre os consumidores, organização de filas, máscaras e higienização correta”, destacou William.

O secretário ainda ressaltou que o trabalho feito pela gestão municipal contribuiu para melhorar o fluxo nas lojas. “Após as notificações da Ordem Pública, as filas reduziram nos estabelecimentos e está organizada a movimentação das pessoas no Centro. Importante destacar que a conscientização da população é de extrema importância”, frisou.

