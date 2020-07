Polícia Militar prende jovem suspeito de tráfico em Volta Redonda

Policiais militares prenderam no sábado, um jovem de 20 anos, suspeito de tráfico de drogas, na Praça da Escola Técnica Pandia Calógeras, quando ia entregar maconha por “delivery”, para dois usuários, na Rua 56, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito. Os policiais ficaram de campanha e abordaram o suspeito no momento em ia entregar as drogas. Com ele, foram encontrados 17 trouxinhas de maconha, pedaços da mesma droga, uma balança de precisão e R$ 65. Ele foi levado à delegacia de polícia da cidade.