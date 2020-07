Piraí decreta fechamento de igrejas, bares, barbearias e outros serviços.

O prefeito de Piraí, Dr. Luiz Antonio, publicou o decreto número 5.191 na última terça-feira, dia 28, determinando o fechamento de academias, bares, barbearias, clubes, igrejas e salões de beleza, além de restringir o funcionamento de hotéis e pousadas. A decisão ocorre após o aumento de casos do novo coronavírus na cidade.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, no dia passado, Piraí registrava 413 casos confirmados da doença, sendo que 332 pessoas já são consideradas curadas, e 18 óbitos.

A secretária de Saúde, Maria da Conceição Rocha, divulgou um vídeo nas redes sociais, orientando as pessoas para que evitem aglomerações e usem máscara.

“Temos que restringir porque os indicadores falam do aumento da disseminação do vírus, que são os casos novos. Esse aumento dos casos é devido às pessoas estarem abandonando as ações de distanciamento social. Nós precisamos ter responsabilidade social e evitar aglomerações, evitar sair de casa, evitar festas. Se for sair, tem que usar máscara e usar álcool”, disse a secretária.