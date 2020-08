Covid -19: Prefeitura Municipal de Pinheiral registra 14º caso de óbito

A prefeitura Municipal de Pinheiral informa os dados desta segunda-feira (03/08) sobre a Covid-19 e registra a confirmação do décimo quarto caso de óbito de morador da cidade. O décimo quarto caso de óbito é de 1 mulher, de 47 anos, que possuía comorbidade neurológica crônica.

Na cidade 322 casos foram confirmados (com 290 curas, 15 em isolamento domiciliar, 14 óbitos, 3 pacientes internados no município, 3 pacientes internados fora do município), 35 aguardando resultados (todos em isolamento domiciliar) e 672 descartados.

Os novos casos são 2 homens (de 31 e 57 anos), um já curado e um em isolamento domiciliar, e 1 mulher (de 64 anos) já curada.