Vice-prefeito de Volta Redonda anuncia pré-candidatura a vereador

Com 4 anos de serviço prestado no setor público, o vice-prefeito, Maycon Abrantes, volta-redondense, 40 anos, anunciou nesta semana, sua pré-candidatura à Câmara de Vereadores de Volta Redonda, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Rompido com o prefeito Samuca desde o dia 06 de fevereiro de 2020, por alegar que o mesmo agia de maneira contrária ao que foi proposto durante a campanha de 2016, Maycon afirma que sua pré-candidatura é motivada pelo atual cenário político no Brasil e pelas diversas necessidades da cidade de Volta Redonda, para as quais veio trabalhando nesses anos como vice-prefeito.

“Decidi me candidatar a vereador, porque sei que posso e quero fazer mais. Desde que assumi meu mandato de vice-prefeito, fiz questão de atender todos que desejavam falar comigo, visitar os bairros e estar próximo da população, pois esse é o dever de todos aqueles que desejam servir a sociedade”, explicou o pré-candidato.

Maycon também ressaltou no vídeo publicado em sua rede social que, sua principal bandeira política, é a geração de emprego e o desenvolvimento econômico, pois, segundo ele, esse é o maior programa social que pode existir. Além disso, o candidato também afirmou que a pandemia veio alertar a todos sobre a importância da saúde, educação, assistência social, esporte e cultura, áreas que não serão deixadas de lado em sua futura gestão.

Histórico

Cristão, casado com Thaís e pai da pequena Eva, Maycon iniciou sua trajetória na política em 2007 após reunir-se com amigos que buscavam uma transformação efetiva em Volta Redonda. Advogado por formação e empresário com MBA em Gestão Estratégica, o pré-candidato a vereador tem sua vida marcada pelo trabalho desde os 14 anos de idade, quando trabalhava com sua mãe em um negócio da família.

Enquanto vice-prefeito exerceu o cargo de Secretário de Assistência Social, onde pôde reestruturar diversas áreas e serviços do município, como o Restaurante Popular, o quarto de passagem para população em situação de rua ou de risco, o serviço da Família Acolhedora, o Departamento de Avaliação e Vigilância dos Serviços, aumentou o número de oficinas e cursos no CRAS, desenvolveu o Projeto Piloto Cidadão e iniciou os processos administrativos para a realização de concursos públicos.

Além disso, assumiu a presidência da Companhia de Habitação de Volta Redonda, a COHAB, onde atuou fortemente na entrega dos empreendimentos do ‘Minha Casa, Minha Vida’ nos bairros São Sebastião e Jardim Cidade do Aço. Também conseguiu renegociar diversas dívidas da COHAB, dando aos cidadãos a oportunidade de obter a escritura definitiva dos seus imóveis.

Por fim, atuou diretamente nas ações de desenvolvimento econômico da cidade, articulando com os empreendedores para a abertura do Shopping Park Sul, que gerou mais de 1.000 empregos e na área da construção civil com os diversos empreendimentos que chegaram à cidade.

Valores como família, moralidade, ética, responsabilidade, humildade e solidariedade são determinantes em suas tomadas de decisão. Com este positivo histórico de trabalho e resultado, o pré-candidato quer ser vereador por Volta Redonda para trabalhar com ações e projetos para melhoria da sociedade.