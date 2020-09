Dayse Penna e Ademar Esposti serão os candidatos à prefeitura de VR com maior tempo de propaganda

Coligação “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver” terá PSL, PROS e PSDB unidos em campanha majoritária

Após as convenções partidárias das últimas semanas, a coligação “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver” ganhou mais um partido para apoiar a candidatura de Dayse Penna (Pros) e Ademar Esposti (PSL) à prefeitura de Volta Redonda. Com a chegada do PSDB, definido na convenção que aconteceu na segunda-feira (14/09), a campanha será a que terá o maior tempo de propaganda eleitoral gratuita.

– Fico muito satisfeito com a união dos três partidos em favor do bem de Volta Redonda. Estamos certos da escolha que fizemos. Quando decidi apoiar um candidato em Volta Redonda não fui atrás de pesquisas, mas de pessoas que se preocupam de verdade com a nossa população. Por isso o PSL decidiu apoiar a Dayse Pena e indicou o Ademar Esposti para vice. Agora completamos essa aliança com a chegada do PSDB – comemorou o deputado federal Delegado Antonio Furtado, e primeiro vice-presidente do PSL/RJ.

Um dos critérios para a distribuição do tempo de propaganda eleitoral é a quantidade de deputados eleitos por partido. No caso de coligação, o tempo recebido é proporcional ao número de representantes de cada partido apoiador do candidato. Nesse caso o PSL tem a maior bancada com 52 deputados federais, seguido do PSDB com 29 e do Pros com 8.

– Nossa decisão de apoiarmos uma candidatura começou há algum tempo. Abrimos as portas do partido para ouvir as propostas de vários candidatos e entendemos que a melhor opção para o nosso partido seria a Dayse e o Ademar. É a união de gerações: uma mulher dinâmica, inteligente e motivada com a experiência e conhecimento e disposição de quem tem uma longa trajetória de vida – afirmou Jorginho Fuede, presidente do PSDB em Volta Redonda.

A candidata a prefeita, Dayse Penna, comparou a coligação a junção de três grandes famílias em prol de um bem comum, a população de Volta Redonda, e com objetivos semelhantes.

– Temos uma mesma missão: levar aos cidadãos de Volta Redonda a melhor proposta para colocar a cidade funcionando. Estamos unindo três partidos, três famílias, para alcançarmos o mesmo objetivo. É com uma essa mesma visão que nos colocamos à disposição da nossa cidade – declarou Dayse Penna, candidata à prefeita de Volta Redonda.