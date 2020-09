A prefeitura de Barra Mansa, através da secretaria de Saúde, divulgou os dados do coronavírus no município. No sábado mais um óbito pelo vírus ocorreu em Barra Mansa. Com mais esta morte, o município contabiliza 157 óbitos causados pela doença. O município tem agora 3.176 pessoas diagnosticados com a Covid-19.

Segundo a secretaria de Saúde, 16 novos casos foram confirmados. O total agora é de 3.176 pessoas diagnosticadas com a doença e 2.759 já são consideradas curadas.