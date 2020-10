Vacinação Antirrábica será neste sábado em Quatis

Atendimento acontecerá em sete postos da área urbana

A Secretaria de Saúde de Quatis, através da Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental do município realiza neste sábado, dia 24, a campanha de vacinação antirrábica, das 8h30 às 16h30. Nesta data, a ação atingirá somente a área urbana da cidade e prevê a imunização de aproximadamente 1.600 cães e gatos a partir dos quatro meses de idade.

Ao todo, serão sete postos de vacinação: Praça Getúlio Vargas (Centro), Unidade de Saúde do Bairro Mirandópolis, Unidade de Saúde do Jardim Independência, Clínica da Família Nossa Senhora do Rosário, Praça Santa Bárbara, sede da EMATER-RJ no Bairro Polastri e na Praça São Benedito.

De acordo com a chefe da Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental do município, Marta Martins da Silva, cerca de 30 pessoas à serviço da Prefeitura, entre servidores municipais e voluntários estarão mobilizados para o atendimento. Ela orienta aos proprietários de cães que levem os seus animais em correntes e focinheiras. Com relação aos gatos, se possível, que sejam transportados em cestos ou gaiolas. Também alerta os proprietários para o uso da máscara e que respeitem o distanciamento nos postos de vacinação como forma de prevenção ao novo coronavírus.

– É fundamental que nenhum animal deixe de ser imunizado. Precisamos manter o Município livre desta doença – alerta Marta.

Zona rural

A vacinação animal contra a raiva na zona rural começa na próxima semana e segue a seguinte programação: Dia 27/10 – Distrito de Falcão, Dia 29/10 – Distrito de Joaquim Leite, Dia 03/11 – Santana, Dia 05/11 – Estrada Quatis x Resende e Dia 16/11 – Estrada Quatis x Glicério.