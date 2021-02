Prefeitura instala base do Cras em Visconde de Mauá a partir da próxima semana

População poderá contar com atendimentos do CadÚnico e técnico em três dias da semana

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, irá disponibilizar uma base do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) para atender a zona rural em Visconde de Mauá, a partir da próxima segunda-feira, dia 1°. Os moradores da região poderão contar com serviços do Cadastro Único (CadÚnico) e atendimentos técnicos, em três dias da semana, no Parque Estadual da Pedra Selada, situado na Avenida Venceslau Brás, s/n.