Pinheiral recebe nova remessa de vacinas contra covid-19

Profissionais da Saúde também serão contemplados

A vacinação em idosos e profissionais da saúde continua nesta segunda-feira, 29, em Pinheiral, já com novas doses da vacina contra a Covid-19, entregues ao município, no último sábado, 27. De um total de 540 imunizantes, 450 são Coronavc e 90 da AstraZeneca. A Coronavac será utilizada para dar continuidade à vacinação dos idosos a partir de 65 anos. Já a AstraZeneca será utilizada para a vacinação dos profissionais da Saúde. É importante destacar que o público alvo é definido conforme nota técnica do Ministério da Saúde.

A ação é desempenhada em conjunto pela equipe das Unidades de Saúde da Família e da Vigilância em Saúde. As equipes vão manter o mesmo esquema com a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde da Família mediante agendamento para evitar aglomerações. É solicitado que os pacientes estejam sempre portando carteira de identidade, CPF, cartão do SUS e cartão de vacina.