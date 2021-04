Polícia Civil e Militar estouram refinaria de drogas em Barra do Piraí

Policiais civis e militares estouraram no final da tarde desta quinta-feira, um ponto de venda de drogas no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí. Uma mulher, que completará 32 anos nesta sexta-feira, foi presa em flagrante. Policiais ficaram surpresos com a grande quantidade de maconha em balada a vácuo.

Segundo o delegado Rodolfo Atala, que coordenou a operação, mais de 600 embalagens de maconha e cocaína foram encontradas. A maconha embalada à vácuo, custa 10 vezes o valor da mesma droga quando embalada em trouxas.

Segundo o delegado, a prisão é mais um resultado de uma força-tarefa criada no final do ano passado na cidade para prender criminosos ligados a facções envolvidas pela onda de crimes ocorrida em Barra do Piraí no ano passado. Foto: Polícia Civil