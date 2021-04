Seguindo a programação do Governo do Estado e da Secretaria Estadual de Saúde, o Corpo de Bombeiros promoveu hoje (20/04) a vacinação para os militares da ativa lotados na Região Sul Fluminense.

Com o apoio das Prefeituras, foi aplicada a primeira dose em, aproximadamente, 200 militares dos quartéis de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Piraí, Barra do Piraí, Miguel Pereira, Vassouras e Valença.

Segundo levantamento do 22° GBM – Volta Redonda, entre 2020 e 2021, 23 Bombeiros foram contaminados pelo Coronavirus, e a união entre o Estado, os Municípios e a Corporação, em prol da vacinação, trás um alívio para os profissionais que atuam nos socorros diários, e, consequentemente, estão mais expostos ao vírus.

O Comandante do Quartel de Volta Redonda falou sobre a vacinação:

– A imunização dos profissionais que atuam no salvamento das pessoas diariamente, nos trouxe uma felicidade muito grande, foi possível observar a tropa sorrindo com os olhos ao ser vacinada.

– Agradecemos imensamente ao Governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, ao Comando Geral da Corporação e, especialmente, a todas as Prefeituras da Região Sul Fluminense pelo cuidado com nossos guerreiros do fogo – disse o Tenente Coronel André Carvalho.