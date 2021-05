Polícia do Serviço Reservado do 28º BPM apreendeu nesta segunda-feira, por volta 10h30min, comunicadores, rádios comunicadores e drogas no bairro Santa Inês, em Barra Mansa.

Um suspeito foi apreendido e levado junto com os materiais para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.