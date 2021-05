Verba destinada para a saúde da cidade é de quase R$2 milhões

O deputado federal Delegado Antonio Furtado aproveitou a manhã de ontem (28/05) para fazer a entrega formal da ambulância que destinou para a cidade de Vassouras por meio de emenda parlamentar. A cerimônia simbólica aconteceu na prefeitura e contou com a presença da vice-prefeita Rosi Farias e do vereador Cassio do Mercado.

– A ambulância é uma forma concreta de demonstrar como o nosso mandato, em Brasília, tem surtido efeito nas cidades do Sul Fluminense. Vamos continuar trabalhando para trazer ainda mais recursos para Vassouras e as cidades da região. É com essa união de esforços que vamos fazer muito mais – afirmou o parlamentar.

Somado ao valor da ambulância, a cidade de vassouras recebeu quase R$2 milhões em investimentos para a saúde, que possibilitou a compra de equipamentos como ventilador pulmonar, bomba de infusão, espirômetro e material para laboratório.

– Agradecemos muito ao deputado Delegado Furtado os recursos enviados para a nossa cidade. A ambulância tem sido muito importante para o nosso município e para melhorar a saúde das pessoas daqui. Esse investimento contribuiu para oferecermos um melhor tratamento nessa época de pandemia – declarou a vice-prefeita.

A área de segurança pública também está sendo beneficiada com recursos. Serão investidos R$130 mil na Guarda Municipal de Vassouras permitindo a aquisição de coletes balísticos e a compra de novas viaturas.

– O deputado Delegado Antonio Furtado tem sido um parceiro incansável da nossa cidade. Com os recursos que recebemos, Vassouras pode se destacar no tratamento do Covid. E agora vamos ter condições de investir na segurança pública com a nova verba destinada – comemorou o vereador. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa