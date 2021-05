Hemonúcleo de Resende inicia processo de modernização de sistemas

Esforços que tiveram início nos primeiros anos da atual gestão geram frutos e tecnologia se insere cada vez mais a saúde pública de Resende

O Hemonúcleo de Resende, que também atende os municípios de Itatiaia, Porto Real e Quatis, está passando por um importante processo de informatização e modernização, que vai trazer mais praticidade e agilidade. Neste primeiro momento, a novidade contempla somente a agência transfusional, setor que é responsável principalmente por armazenar o sangue e seus derivados, entre outras funções.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, a modernização do local passou a ganhar atenção em 2017. Nos primeiros anos da atual gestão, o município entrou na fila e estava aguardando para receber o software do SUS para inserir o Hemonúcleo em um sistema informatizado. Essa espera teve fim nas últimas semanas e o sistema digital de controle de dados do hemonúcleo fornecido pelo SUS está em treinamento e será finalizado nos próximos meses.

O sistema informatizado do Ministério da Saúde e da Coordenação Geral de Sangue permite informatizar a parte de atendimento aos pacientes, atingindo uma maior rastreabilidade dos dados e melhorando a qualidade do atendimento. Além de otimizar a rotina dos funcionários, o sistema diminui os formulários escritos a mão por etiquetas e relatórios emitidos pelo sistema

– A Saúde Pública de Resende vem passando por melhorias, ampliações e também por um processo de modernização nos últimos anos. O próprio Hospital de Emergência de Resende, que ganhou vida nova nos últimos anos e continua recebendo novidades, está passando por um processo de informatização promovido inteiramente pela gestão municipal, com auxílio dos nossos servidores. Agora o hemonúcleo, que é anexado ao HME, também começou a passar por uma transição para um modelo informatizado e seguro, substituindo papelada e um modo obsoleto de trabalho. Resende vem dando saltos importantes em todos os aspectos da saúde e a saúde precisa ser prioridade na gestão pública. Com certeza olhamos para trás com muito orgulho de tudo que aconteceu para a população do município – disse o secretário municipal de Saúde