Na tarde desta terça-feira (27/7), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) e clubes do Campeonato Carioca (Série B2) se reuniram para o Conselho Arbitral e definiram regulamento e tabela da competição, na qual terá o formato de turno único e rodada inaugural marcada para o dia 26 de setembro de 2021.

A novidade da edição da Série B2 deste ano está por conta do formato, que não terá mais os dois turnos, mas sim um turno único disputado em pontos corridos a fim de definir quatro classificados para a fase seguinte. Na semifinal, os dois clubes que avançarem para a final conquistam o acesso à Série B1. Além disso, os dois clubes classificados em penúltimo e último colocados serão rebaixados para a Série C.

O Barra Mansa estreia no dia 26 de setembro diante da equipe do Bonsucesso, provavelmente no estádio Leônidas da Silva, no Rio de Janeiro. A dúvida ficou por conta da participação do Casimiro de Abreu que constou na tabela mesmo com a surpreendente nota oficial do clube anunciando fim das atividades profissionais.

Tabela da primeira rodada (26/9)

Casimiro de Abreu x Campeão da Série C 2021

Mageense x Queimados

Tigres do Brasil x Arraial do Cabo

Ceres x Barra da Tijuca

Campos x Vice-campeão da Série C 2021

Bonsucesso x Barra Mansa

Rodadas seguintes do Barra Mansa:

Barra Mansa x Casimiro de Abreu

Barra Mansa x campeão da Série C 2021

Vice-campeão da Série C 2021 x Barra Mansa

Barra Mansa x Barra da Tijuca

Arraial do Cabo x Barra Mansa

Barra Mansa x Queimados

Mageense x Barra Mansa

Barra Mansa x Tigres do Brasil

Ceres x Barra Mansa

Barra Mansa x Campos

Por Diogo de Oliveira Paula/Blog do Barra Mansa Futebol Clube

Postado por Diogo de Oliveira Paula

Foto: GF Sports