Filho mata o pai a facadas em Três Rios

Um homem com transtorno mental matou o próprio pai, de 66 anos, a facadas, na tarde desta quarta-feira, na casa onde eles moravam, na Rua Geraldo Mamede, perto do ponto final do ônibus, no bairro Monte Castelo, em Três Rios.

Quando os socorristas chegaram, o idoso já estava morto. O agressor ainda tentou impedir que o pai fosse atendido. Ele ainda partiu para cima de um dos agentes com uma faca na mão. Para ser contido, policiais militares atiraram em sua perna, acertando a virilha.

Ele foi socorrido por volta das 15 horas e levado para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição.

O agressor está sob custódia no hospital e será levado para a Delegacia de Polícia, de Três Rios. Um cunhado do agressor teve problemas de pressão devido ao ocorrido, foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).