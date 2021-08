Porto Real faz repescagem de vacinação contra covid em horário noturno

A Prefeitura de Porto Real, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) convida todos para a Campanha de Repescagem de Imunização Contra a Covid-19, que será realizada na próxima terça, 17, das 17h às 21h.

Durante a data, a SMS destinará o atendimento com a 1ª Dose ao grupo de pessoas com idade de 27 anos ou mais, e ainda, a aplicação da 2ª dose para as pessoas cujo agendamento no cartão de vacina está marcado para até o dia 17 de agosto.

Para o recebimento da vacina, os pacientes devem se dirigir à Central de Vacina, tendo em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação. “Por meio da repescagem esperamos atender, por exemplo, as pessoas que trabalham de 8h às 17h e não conseguem dispensa dos seus serviços. Essa é uma grande oportunidade para combater o avanço do coronavírus e garantir a proteção pessoal e a de todos ao seu redor”, reitera o prefeito Alexandre Serfiotis.