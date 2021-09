Policiais militares recuperaram um veículo Fiat Uno Mille EX 199/2000 (branco), placa LCX-1397, em frente a Sefup-BM, no retorno entre as avenidas Prefeito João Chiesse Filho e Domingos Mariano, Centro de Barra Mansa.

O veículo tinha registro de furto no dia 12 de setembro de 2021. Foi feito contato com o proprietário que compareceu ao local. O veículo foi conduzido para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, para os procedimentos legais.

Após o registro de recuperação, o veiculo foi devolvido ao proprietário, de 37 anos.