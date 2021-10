Maricá ganha na Justiça e sonho do Voltaço chega ao fim

Em julgamento realizado na tarde desta quarta-feira, dia 13, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) aceitou o recurso do Maricá e classificou a equipe para as semifinais, excluindo o Volta Redonda da competição.

Com isso, a diretoria tricolor irá dar férias para todo o elenco.

Nos próximos dias, a comissão técnica e os dirigentes do Esquadrão de Aço irão se reunir para prosseguir com o planejamento para a temporada 2022, definindo a data de reapresentação para a pré-temporada.