Escolinha de Tênis da FBG está com inscrições abertas

Aulas são gratuitas para crianças e adultos de Volta Redonda

Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas da Escolinha de Tênis da Fundação Beatriz Gama. Os interessados podem se inscrever nas quadras poliesportivas onde funcionam os núcleos do projeto: bairro Sessenta (Praça Pandiá Calógeras e Praça dos Ex-Combatentes), Candelária, Nova Primavera, São Luiz e Morada do Campo (na rua da Fundação Beatriz Gama).

A participação é livre para qualquer morador de Volta Redonda. O coordenador da Escolinha de Tênis da FBG, professor Edson Nascimento, lembra que o tênis é um esporte individual, com prática segura, além de fazer bem para o desenvolvimento do corpo e da mente.

“Proporciona uma contribuição física e mental, somada à questão da socialização, além de ajudar no desenvolvimento das crianças. É um esporte que integra todos os níveis sociais e, por meio da Fundação, estamos levando também às comunidades carentes”, destacou Edson.

De acordo com o diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves, as aulas seguem as regras previstas no decreto municipal de combate à Covid-19.

"A novidade deste ano foi que abrimos também para os adultos participarem. Além de auxiliar os jovens na realização de um esporte e na formação deles como cidadãos, ajuda os adultos nesta época de restrições", afirmou Vitor Hugo.