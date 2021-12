A equipe sub 20 do Barra Mansa Futebol Clube entrou em campo neste sábado (4/12) pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca (Série B2). Atuando no Estádio Leônidas da Silva, no Rio de Janeiro, o time barra-mansense venceu por 3 a 1, com gols de João Vitor (duas vezes) e Luquinha.

Logo aos 50 segundos, o atacante João Vitor aproveitou a bobeada da defesa do Bonsucesso e, cara a cara com o goleiro, chutou para marcar 1 a 0 para o Barra Mansa. Aos 29, Igor Lyra cobrou escanteio, a bola desviou no meio do caminho e sobrou para, novamente, João Vitor ampliar para o Leão do Sul.

No segundo tempo, o meia Igor Lyra foi expulso aos 5 minutos e deixou o Barra Mansa com um jogador a menos na partida. Aos 12, Luquinha quase marcou para o Leão do Sul num chute que acertou a trave do goleiro do Bonsucesso. Aos 18, Luquinha recebeu a bola, entrou na área, deixou o marcador pra trás e chutou certeiro para fazer o terceiro do Barra Mansa. Aos 37, Sávio foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti para o Bonsucesso. Aos 39, Gabriel cobrou a penalidade e descontou para a equipe carioca. Por fim, o placar terminou 3 a 1 para o Leão do Sul.

O jogo de volta da decisão do Campeonato Carioca (Série B2) sub 20 entre Barra Mansa e Bonsucesso será no próximo sábado (11/12), às 15h, no Estádio Leão do Sul.

4/12/2021 | Bonsucesso 1×3 Barra Mansa

Campeonato Carioca (Série B2) – sub 20 | Estádio Leônidas da Silva, Rio de Janeiro | Árbitro: Marlon Pereira da Rocha | Expulsão: Igor Lyra | Gols: João Vitor e João Vitor (BM); Luquinha (BM) e Gabriel (Bon) | Barra Mansa: Luis Fernando; Vitinho, Miguel, Tavares e Índio (Félix); Lelê, Vitão (Milho) e Igor Lyra; Luquinha (André), Godão (Carlos Gabriel) e João Vitor. Téc. Max Gomes.

# Campanha do sub 20 do Barra Mansa no Campeonato Carioca (Série B2) – Por Diogo de Oliveira Paula

Foto: BMFC (divulgação)