Porto Real aplica 37.000 doses em vacinação contra a Covid-19

Nesta semana a Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), alcançou a marca de mais de 37 mil doses aplicadas das vacinas contra Covid-19.

Os dados foram informados pela SMS através do ‘Boletim Covid-19’ do dia 22 de fevereiro, mostrando que das 37.027 doses das vacinas aplicadas, 17.473 pessoas foram vacinadas com a 1ª Dose.

O boletim ainda destaca que 15.531 pessoas também receberam a 2ª Dose ou a Dose Única. Além disso, 4.023 pessoas já receberam a 3ª dose (Dose Reforço), sendo contempladas com mais um ciclo de imunização estabelecido pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).