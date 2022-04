Barra Mansa realiza dia D de vacinação contra a gripe neste sábado

A imunização será destinada a idosos a partir dos 60 anos e profissionais de saúde com 18 anos ou mais. Também será realizada neste dia a atualização do cartão vacinal para crianças, jovens e adultos

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, promove, neste sábado, dia 30, o “Dia D” para a imunização contra a Influenza em pessoas maiores de 60 anos de idade e profissionais de saúde acima de 18 anos. Neste mesmo dia, será realizada a vacina triviral em profissionais de saúde, de forma seletiva, visando à proteção contra o sarampo, a caxumba e a rubéola, além da atualização do cartão vacinal de crianças, jovens, adultos e idosos. A vacinação acontecerá em todas as unidades de saúde do município, de 8 às 17 horas.

Nesta fase da campanha contra a gripe a meta é vacinar 90% dos idosos a partir dos 60 anos e 90% dos profissionais de saúde com idade igual ou superior a 18 anos.O mesmo percentual de 90% é apontado para a imunização triviral.

VACINA CONTRA A GRIPE EM CRIANÇAS

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, a vacina contra a gripe em crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade terá início na segunda-feira, 02 de maio. “É necessário que os pais levem seus filhos às unidades de saúde para receberem a vacina. O imunizante é 100% seguro e fundamental para proteger contra formas graves da doença”, destacou.

As crianças que estão na faixa etária estipulada pelo Ministério da Saúde que já receberam ao menos uma dose da vacina Influenza ao longo da vida em anos anteriores, deve se considerar o esquema vacinal com apenas uma dose do imunizante em 2022. Já para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra gripe para 30 dias após a primeira dose.

A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantã. A formulação é constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. A vacina será eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. Fotos: Paulo Dimas