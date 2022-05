Grebal retorna com Sarau Mestres da Poesia em nova versão

O Grêmio Barra-mansense de Letras está de volta com o Sarau Mestres da Poesia. A edição 2022 tem nova versão e acontece ao longo de uma semana, em vez de ser apenas um dia. A novidade já começou no último domingo (1º) e segue até o próximo sábado (07), em vídeos diários que são publicados na página do Facebook do Grebal: https://facebook.com/grebal.

Para a estreia, a homenageada ao longo da semana é a escritora e poeta Estélia Meg, que faz parte da equipe de declamadores desde a primeira temporada do Sarau Mestres da Poesia. A cada dia, é publicada uma poesia da autora, recitada por um declamador diferente.

Nesse primeiro momento, os participantes já são conhecidos pelo público desde as primeiras edições virtuais. Mas segundo o presidente, Paulo Rangel, a renovação do sarau traz outra mudança que dará mais oportunidades.

“Outro diferencial nesta edição é que os participantes, que são tema das realizações, não necessariamente precisam ter livro publicado para participar do sarau”, destacou o presidente.

Participações

Nesta semana, o Sarau Mestres de Poesia tem como protagonistas os declamadores: Ceminha Guedes, Estélia Meg, Indieslay Meneguiti, João Pedro Barros, Rita Rangel, além do presidente do Grebal, Paulo Rangel.

Sarau Mestres da Poesia

O Grebal promove um momento em que poesia, música, teatro se complementam nesse encontro literário, em que artistas podem expressar sua paixão pela literatura. E com a publicação virtual, alcança públicos para além dos palcos do Grebal.

Oportunidade para artistas locais

Para compor as apresentações, o Grebal abre espaço para que artistas da região apresentem seus trabalhos também. Músicos e artistas plásticos locais podem entrar em contato por WhatsApp (24) 99912-1975 ou e-mail: grebal1975@gmail.com.