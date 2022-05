Polícia Militar apreende drogas em Rio das Flores

Policiais militares receberam uma informação por telefone por volta das 12h10min, desta quarta-feira, sobre um suspeito que estria praticando o tráfico de drogas, na Rua Adílio Ribeiro Amorim, no bairro Formoso, em Rio das Flores (RJ).

Os agentes do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) foram até o local indicado para verificar a prática de tráfico de drogas que estava ocorrendo com dois suspeitos. Os agentes foram até o local informado e apreenderam 12 invólucros de erva seca prensada (maconha) escondido atrás da quadra poliesportiva do Formoso.

Na denúncia houve o relato que dois homens morenos entre 18 a 22 anos tinham escondido alguma coisa na parte de trás da quadra poliesportiva do Formoso. Ningúem foi encontrado no local.