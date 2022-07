Zagueiro Vinícius marcou o gol tricolor, em partida disputada na tarde desta quarta-feira, no Raulino de Oliveira

O Volta Redonda lutou, estava vencendo o Flamengo até os acréscimos do segundo tempo, mas acabou levando o gol e empatou em 1 a 1 o segundo jogo da final da Taça Rio sub-20. Com o resultado, o Voltaço não conseguiu reverter a derrota na primeira partida e ficou com o vice-campeonato da competição.

O gol tricolor foi marcado pelo zagueiro Vinícius, no começo da primeira etapa. Matheusão, de pênalti, empatou para os visitantes. A próxima competição dos Garotos de Aço do sub-20 será a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terá início em janeiro de 2023.

– Sentimento de orgulho destes atletas que correram, se dedicaram e honraram a camisa do Volta Redonda. Uma temporada que chega ao fim com um saldo muito positivo, apesar de não termos vencido a Taça Rio. Temos um grupo que foi reformulado e que veio evoluindo ao longo da competição. Conseguimos o terceiro lugar na Taça Guanabara, chegamos na final da Taça Rio e nos classificamos para a Copinha mais uma vez. Só vemos coisas positivas, como a capacidade de jogar em alto nível, enfrentando uma grande equipe como o Flamengo. Perdemos o título, mas perdemos jogando e brigando até o último minuto. É pegar este embalo e ir forte para a próxima competição – destacou o técnico do sub-20 do Voltaço, Marco Aurélio.

Os jogadores do sub-20 do Voltaço terão agora um mês de férias, retornando em setembro para iniciar a preparação para a Copinha 2023. Fotos: André Moreira/VRFC