Equipamento chegou para atender demanda de pacientes que aguardam pela realização de exames pelo SUS

A Santa Casa de Misericórdia de Resende recebeu o primeiro aparelho de ressonância magnética nuclear da região das Agulhas Negras para atender os pacientes da rede pública de saúde, por meio do Sistema Único de Saúde.

Este novo equipamento ficará na sala onde funcionava o antigo laboratório da unidade. O local passará por uma obra de instalação, que demanda questões técnicas específicas para receber o equipamento, como, por exemplo, o manuseio de compostos químicos. A previsão é que o aparelho possa começar a operar ainda no fim deste ano.

A Santa Casa recebeu ainda uma nova ambulância de Unidade de Terapia Intensiva móvel e um furgão. A UTI móvel está apta para realizar transferência de pacientes para unidades hospitalares, bem como para municípios vizinhos.

Desde 2017, a unidade vem passando por obras de melhorias em diferentes áreas. Atualmente, a Santa Casa passa por um processo completo de obras, que envolve desde sistema de segurança até criação de novas salas e laboratórios. Entre as intervenções, estão a instalação de um sistema anti-incêndio que funciona sem a necessidade da ação humana (sprinkler); adiantamento dos processos que envolvem a construção da estrutura do elevador da unidade, que será utilizado como maca-leito para transporte de pacientes e acessibilidade a todos os andares do prédio.

O cronograma das obras inclui ainda instalação de alarmes em caso de emergência, iluminação emergencial para atender locais com saída para o exterior das edificações, área de cuidados com a saúde mental, nova lavanderia, novo laboratório para manuseio de exames feitos na própria unidade, Centro de Traumato-ortopedia e ressonância magnética, bem como um novo centro de fisioterapia ambulatorial.