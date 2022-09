O Festival Canto e Verso surge como uma iniciativa de valorização da poesia nacional e da nossa música. Os interessados devem escolher e musicalizar um poema do período de 1822 a 1922 e que esteja em domínio público.

“A possibilidade de criar um projeto voltado para as comemorações dos dois séculos de Independência do Brasil disparou o desejo de reacender a memória para produções poéticas do primeiro século do país independente. Juntar a música para aumentar o alcance e oferecer R$ 5 mil para cada uma das quatro canções vencedoras é multiplicar o fomento na cadeia produtiva do setor musical. É uma alegria” explica, Kayan Guter, realizador do Canto e Verso.

Para se inscrever, o interessado deve preencher o formulário de inscrição corretamente e enviar um arquivo de áudio no formato mp3 com a composição musical com voz e um instrumento de base, podendo ser violão ou teclado.

As inscrições estão abertas até às 18 horas do dia 15 de outubro de 2022. Só serão aceitas inscrições de pessoas residentes no Estado do Rio de Janeiro. Não deixe de baixar e ler o nosso regulamento antes de se inscrever!

Para acessar o regulamento e o formulário de inscrição, acesse:

https://linktr.ee/festivalcantoeverso

Para maiores informações, fique ligado e acompanhe nosso instagram!

https://www.instagram.com/festivalcantoeverso/