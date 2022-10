Luan & Sabadin lançam “Marca de Fivela” nesta sexta-feira

Do interior de São Paulo para o Brasil, Luan & Sabadin lançam nesta sexta-feira (28/10) a mais nova música de trabalho “Marca de Fivela”. O hit é uma mistura do sertanejo com country e eletrônico, criando assim um ritmo para embalar as trends do momento.

Com pegada dançante, “Marca de Fivela” chega com áudio e vídeo nas principais plataformas digitais. O videoclipe gravado em meio à natureza traz simplicidade e muitas risadas, retratando a verdade de Luan & Sabadin. Produzida por Lucas Bogaz e Jefferson Mamede, a música composta por Breno Lima, Suheldo Lima e Matheus Felix promete contagiar o público.

Com oito anos de carreira, a dupla criada em Ariranha (SP) conta com mais de 15 milhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube. Já no Spotify, os artistas ultrapassaram a marca de 20 milhões de streams, somando os sucessos “10 Bocas”, “Sumi da Revoada” feat. JS o Mão de Ouro e Israel Novaes, e “Calma Morena” feat. DJ Kevin.

Para conferir “Marca de Fivela”, acesse: https://youtu.be/YShHG2OaVb0