Voltaço tem Certificado de Clube Formador renovado pela CBF

Certificação foi renovado por mais um ano

O Volta Redonda segue fazendo parte do seleto grupo de apenas 5% dos clubes de todo o Brasil a terem o Certificado de Clube Formador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Esquadrão de Aço cumpriu mais uma vez as severas exigências da entidade, baseadas na Lei Pelé, e teve a sua certificação renovada por mais um ano nesta quinta-feira, dia 3.

Esta é a segunda vez que a CBF concede a renovação do documento para o Voltaço, que o conquistou pela primeira vez em setembro de 2019.

– A renovação do Certificado de Clube Formador fica cada vez mais exigente e, por isso, marca o grande trabalho que estamos fazendo nas nossas categorias de base. Um trabalho sério e que já vem dando frutos, tanto na nossa equipe profissional, com pratas da casa sendo protagonistas no nosso time, como no alto número de atletas que temos em grandes clubes por todo o Brasil, além de estarmos sempre bem colocados nos campeonato de base. Por isso, estamos nos tornando referência no estado do Rio e também no Brasil. E podem ter certeza que seguiremos investindo cada vez mais na nossa base, que é o futuro do Voltaço – destacou o presidente do Volta Redonda, Flávio Horta.

Base forte

O Volta Redonda está na decisão da Taça Rio sub-15. Os Garotos de Aço golearam a Portuguesa-RJ por 4 a 0 na tarde dessa quarta-feira, dia 2, no Raulino de Oliveira, e avançaram para a final da competição.

Os gols do Voltaço foram marcados por Moisés, Enrico, Vini e Lucas LK.

Na busca pelo título, os comandados de Leonardo Marinheiro irão enfrentar o Boavista. A primeira partida será neste sábado, dia 5, às 15h, no CFZ, no Rio de Janeiro. O jogo de volta está marcado para o dia 12 de novembro em Volta Redonda. O local do confronto ainda será definido.

Saída

O Volta Redonda informa que o lateral-esquerdo Luiz Paulo não permanecerá no clube para a temporada 2023. O contrato com o atleta se encerrou no final do mês de outubro. A diretoria tricolor fez uma proposta pela renovação, porém, o atleta recebeu uma outra maior de um outro clube e decidiu não renovar.

Luiz Paulo chegou ao Voltaço para a temporada 2018. Desde então, o lateral atuou em 152 partidas, conquistando três títulos: a Série A2 do Campeonato Carioca, a Taça Santos Dumont e a Copa Rio, todos em 2022.

O Volta Redonda agradece ao atleta pelo empenho, dedicação e profissionalismo durante todo este período.