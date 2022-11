A Fazenda da Posse, no bairro Barbará, vai receber nesta sexta-feira, dia 11, o espetáculo ‘A Pequena Sereia’. A peça faz parte do programa Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal. Em Barra Mansa o evento é realizado em parceria com a Fundação Cultura.

A montagem conta a história de Ariel, uma sereia encantada com o mundo dos humanos. Sua obsessão se torna ainda mais forte, quando ela se apaixona pelo príncipe Eric. Para tornar-se humana, ela acaba dando o que tem de mais precioso: a própria voz. Sua busca pelo verdadeiro amor acaba se tornando uma terrível corrida contra o tempo, onde Ariel somente poderá contar com a ajuda de seus amigos, os seres do mar.

O espetáculo integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios.

SERVIÇO

Espetáculo ‘A Pequena Sereia’

Data: 11/11/2022

Hora: 19h

Local: Fazenda da Posse – Avenida Argemiro de Paula Coutinho, bairro Barbará, Barra Mansa