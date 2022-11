Volta Redonda divulga times confirmados na 4ª edição da Copa Voltaço

Clube realizará ainda uma seletiva para classificar mais uma equipe para a maior competição sub-14 do Brasil, que irá ocorrer entre os dias 6 e 11 de dezembro

A organização da Copa Voltaço anunciou nesta quinta-feira, dia 10, as equipes confirmadas na 4ª edição da maior competição sub-14 do Brasil. Além do anfitrião Volta Redonda, serão oito times que estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro deste ano, três que estão na Série B, mas que já conquistaram o acesso para a elite do Brasileirão em 2023, e dois times que estiveram na última edição. O torneio está marcado para acontecer entre os dias 6 e 11 de dezembro. As cidades-sede e a tabela completa serão divulgadas nas próximas semanas.

O estado do Rio de Janeiro terá cinco representantes: Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e Voltaço. Já de Minas Gerais estão confirmados Atlético-MG e Cruzeiro. São Paulo, Red Bull Bragantino, Marítimo, Estrela Dourada e Atitude Legal são as equipes paulistas na competição; e o Goiás será o único time goiano. Da região Sul do Brasil, teremos o Grêmio e o Coritiba.

O vice-presidente do Esquadrão de Aço, Flávio Horta Júnior, destacou que a Copa Voltaço vem crescendo a cada ano e se tornando cada vez mais referência no calendário do futebol brasileiro.

– É um orgulho imenso para o Volta Redonda promover a maior competição sub-14 do Brasil, com onze equipes que estão na Série A do Brasileiro e representantes de seis estados diferentes. Além disso, falando da formação em si dos nossos atletas, eles terão a oportunidade de enfrentar times grandes e de diferentes escolas, agregando muito para o desenvolvimento deles e, consequentemente, fortalecendo cada vez mais a nossa categoria de base – destacou.

Seletiva

Além destas equipes já confirmadas, será realizada uma seletiva para definir o último time classificados para a competição. Serão três etapas: a primeira será em São Paulo, dias 16 e 17, a segunda no Rio de Janeiro, dia 19, e a última em Volta Redonda, dia 20.

Mais informações e inscrições para as seletivas através dos números: (24) 99995-3262 (para SP e VR) e (24) 99937-1484 (para o RJ).

Parceria

O Volta Redonda fechou uma parceria com a fornecedora de material esportivo Nike e as bolas utilizadas na maior competição sub-14 do Brasil serão as mesmas do Campeonato Brasileiro da Série A. Além disso, durante o torneio, haverá também sorteios de brindes para os atletas e torcedores.

No ano passado, o Volta Redonda conquistou a categoria sub-13, após vencer o Botafogo por 3 a 1 na final, e o Fluminense sagrou-se campeão no sub-14, vencendo o Flamengo por 1 a 0, ambas as partidas foram disputadas no estádio Raulino de Oliveira.

Alef Manga

O Volta Redonda acertou nesta quinta-feira, dia 10, a venda de 50% dos direitos econômicos do atacante Alef Manga ao Coritiba. O Esquadrão de Aço permanece com 25% do jogador em uma futura venda. Os valores da transação não foram divulgados.