Brasil perde para Camarões com o time reserva pela Copa do Mundo

Já classificado para as oitavas e com um time de reservas, o Brasil foi derrotado por 1 a 0 por Camarões, na tarde (horário de Brasília) desta sexta-feira (2). O único gol da partida foi marcado já nos descontos da etapa final por Aboubakar. Na comemoração, ele tirou a camisa e acabou expulso, porque já tinha cartão amarelo. Apesar da vitória, Camarões foi eliminado.

O outro classificado do grupo foi a Suíça, que venceu a Sérvia por 3 a 2. Já o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul na segunda-feira (5), às 16 horas (de Brasília).

A Seleção Brasileira era única que não havia sofrido gol na Copa do Catar. Apesar da derrota, quebrando uma invencibilidade de 17 jogos, até que o Brasil não fez uma má exibição. Para Camarões, o resultado foi histórico: primeira vitória sobre o Brasil na Copa e a segunda nos confrontos entre as duas seleções.

No primeiro tempo, o Brasil criou oportunidades, mas a equipe de Camarões também conseguiu chegar com perigo. A primeira chance do Brasil veio logo aos 13 minutos, quando Martinelli conseguiu cabecear, mas o goleiro Epassy conseguiu mandar para escanteio. Os camaroneses chegaram com perigo sete minutos depois. Tolo recebeu de Moting e cruzou da esquerda, mas a bola foi em direção ao e Ederson espalmou.

Já nos minutos finais, cada time criou uma boa chance de abrir o placar. O Brasil chegou com Gabriel Martinelli, aos 45, quando mais uma vez o goleiro de Camarões defendeu. Aos 47, foi a vez de Ederson fazer linda defesa numa bola cabeceada por Mbeumo, que ainda bateu no chão antes do desvio do goleiro brasileiro.

O técnico Tite não mexeu no time para o início do segundo tempo. E foi Camarões quem primeiro ameaçou. Logo aos 5, Aboubakar chutou cruzado, levando perigo para o gol de Ederson. Dois minutos depois foi a vez de Epassy ser acionado numa tentativa de Gabriel Jesus.

Em seguida, Tite mexeu: trocou Rodrygo por Everton Ribeiro, Alex Telles (contundido) por Marquinhos e o volante Fred por Bruno Guimarães. E, no primeiro lance após as substituições, Martinelli arrancou na esquerda, cortou para o meio e chutou forte de direita. Epassy espalmou mais uma vez. O goleiro de Camarões voltou a aparecer bem no lance seguinte, em finalização de Militão.

Aos 18 minutos, Tite sacou o apático Gabriel Jesus e mandou a campo o atacante Pedro, mas o time teve dificuldades de se entender com o artilheiro do Flamengo. Por sua vez, Camarões quando chegava ao ataque não conseguia criar em condições de finalização que levassem real perigo ao gol brasileiro.

O cheiro do empate sem gols parecia cada vez mais forte, até que, num contra-ataque, Mbekeli recebeu na direita e cruzou na medida para Aboubakar cabecear no contrapé de Ederson e fazer 1 a 0.

O Brasil ainda teve a chance de empatar: aos 54, Marquinhos recebeu na área e ajeitou a bola de peito para Bruno Guimarães. O volante ficou na cara do goleiro, mas chutou por cima. (Foto: Fifa / Divulgação)