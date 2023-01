Volta Redonda renova com o atacante Lelê

Volta Redonda Futebol Clube anuncia a renovação de empréstimo do atacante Lelê, de 25 anos, válido até o final de 2023. Na temporada passada, Lelê foi peça fundamental para as conquistas da Série A2 do Campeonato Carioca e do pentacampeonato da Copa Rio, sendo o vice artilheiro do Esquadrão de Aço com 15 gols marcados em 50 jogos disputados.

A vontade de Lelê em dar continuidade na sua passagem pelo Volta Redonda foi fundamental para a concretização da renovação do empréstimo. O atleta demonstrou felicidade e confiança no projeto apresentado pelo clube, na diretoria e no trabalho realizado pelo treinador Rogério Corrêa.

“Fico bastante feliz pela renovação. Voltamos à elite do futebol e a expectativa é fazer um excelente Campeonato Carioca, Série C, Copa do Brasil e buscar novamente o título da Copa Rio. Minha vontade era renovar, agradeço a confiança da diretoria e do treinador, vamos buscar todos os objetivos do clube”, disse o artilheiro.

O vice-presidente do Volta Redonda, Flávio Horta Júnior, comentou sobre o processo de renovação que durou dois meses, mas terminou com um final feliz para o torcedor do Esquadrão de Aço._

“Foi uma negociação muito difícil. Foi fundamental a vontade do Lelê de permanecer no clube. Tinha propostas maiores, do exterior, de divisões acima e isso nos exigiu muita sabedoria para convencer os demais envolvidos, como o Profute que é o clube onde ele tem contrato e seus empresários. A gente discutiu essa renovação pelo menos cinco vezes por dia durante dois meses. Hoje estamos felizes com o desfecho e o torcedor pode comemorar essa renovação”, vibrou.

O atacante estará disponível para a estreia do Volta Redonda na Série A do Campeonato Carioca no próximo sábado, dia 14, contra o Nova Iguaçu, às 15h30, no estádio Jânio Moraes.