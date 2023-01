A partir de fevereiro, CAPS II – Estação Mental funcionará em novo endereço na Rua Maria Luiza Gonzaga, Ano Bom. Região Leste também será contemplada com atendimentos do programa

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde e por meio do Programa de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, ampliou nos últimos anos os dispositivos e o número de atendimento às pessoas que apresentam adoecimento devido ao sofrimento psíquico. A medida segue os parâmetros estabelecidos pela Reforma Psiquiátrica Brasileira, suas leis e portarias, facilitando o acesso a consultas com especialistas, como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e outros.

A readequação proporcionou um grande salto de qualidade nos atendimentos realizados, segundo avaliação do secretário da Pasta, Sérgio Gomes. Também impactou positivamente sobre o quantitativo de usuários acompanhados. “Para se ter ideia, somente em 2022 foram realizados pelo Programa de Saúde Mental quase 70 mil atendimentos. Outras mudanças estão sendo implementadas. A partir do dia 08 de fevereiro, o CAPS II – Estação Mental, passará a funcionar em novo endereço na Rua Maria Luiza Gonzaga, 249, no Ano Bom. Com espaço mais amplo, a unidade está sendo estruturada de acordo com o projeto terapêutico de cada usuário, ampliando os cuidados inclusive aos familiares”, explicou o secretário.

Os investimentos não param por aí. Os serviços de Saúde Mental estão sendo implementados no Centro de Atendimento da Região Leste. “Identificamos que muitos munícipes enfrentavam dificuldades para chegar ao tratamento no Centro da cidade. Assim, estamos concluindo os procedimentos para que o atendimento seja efetuado mais próximo da residência do usuário morador daquela localidade”.

A coordenadora do Programa Saúde Mental, Maria Elvira da Cunha Franco Dias, explicou que os serviços contam com equipes de ambulatórios para atender casos moderados de sofrimento psíquico, com psiquiatra, psicólogo e assistente social. “O município dispõe de leitos na Santa Casa para atender os casos de urgência/emergência. Além disso, sistematicamente, promovemos palestras, fóruns e seminários com foco na capacitação das equipes de atendimento”.

Objetivando a inserção e reinserção social dos assistidos, seja junto à família ou à comunidade, o programa realiza visitas domiciliares e institucionais. “Isso nos aproxima dos usuários e de toda a rede de cuidados, tornando o tratamento mais comunitário, efetivo e sobretudo, mais humanizado. Essas visitas foram viabilizadas e ganharam um outro ritmo após a aquisição de um automóvel e a contratação de um motorista especificamente para atender as demandas dos dispositivos de saúde mental. Todos os resultados são frutos dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Saúde, que adequou e ampliou os serviços, além de qualificar todas as equipes do Programa”.

Ainda de acordo com Maria Elvira, um diferencial ofertado pelos dispositivos está relacionado às atividades em grupos, que acontecem por meio do coletivo terapêutico com os usuários e seus familiares, oficinas de artesanato, até as atividades externas, como a dança de salão. Os grupos de leitura, ateliê de pintura e a capoeira são oferecidos em parceria com a Fundação Cultura.

JANEIRO BRANCO

Na avaliação de Maria Elvira, o estar nas comunidades, junto com a Atenção Básica (PSF e NASF), durante o mês, promovendo atividades alusivas ao Janeiro Branco, dedicado ao cuidado com a Saúde Mental, reforçou a importância da maior proximidade com a população. “É alarmante o aumento de casos de uso abusivo de álcool e outras drogas, ansiedade, depressão e até outros transtornos mentais graves. É imprescindível levar os cuidados biopsicossociais efetivos a toda população”.

As ações do Janeiro Branco foram encerradas na última quinta-feira, 26, na USF Ano Bom, com atividades com o tema ‘Permita-se transformar’. No evento foram abordadas questões fundamentais para a promoção do bem-estar, a saúde corporal, o equilíbrio e a inteligência emocional.

SERVIÇOS:

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II – CAPS II ESTAÇÃO MENTAL Atende pessoas com mais de 18 anos, com sofrimento psíquico grave, intenso; neuróticos graves, autistas, psicóticos/esquizofrênicos.

Rua Cristóvão Leal n⁰43. Centro. Novo endereço a partir de 8/2/2023. Rua Maria Luiza Gonzaga n⁰ 249. Ano Bom- Telefone: (24) 3612-0612

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL CAPSI ESTAÇÃO VIVER

Atende crianças e adolescentes com sofrimento psíquico grave/ intenso; neuróticos graves, autistas, psicóticos/esquizofrênicos.

Rua Pinto Ribeiro n⁰ 476 . Centro

Temporariamente sem telefone

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – CAPS AD ESPAÇO REVIVER

Atende pessoas com mais de 18 anos com transtornos pelo uso de álcool e outras drogas.

Rua Professor Pedro Vaz n⁰ 57. Centro

Telefone: (24) 3512-0784

Equipe Multiprofissional Especializada em Saúde Mental

Atende pessoas de todas as faixas etárias com sofrimento psíquico moderado presentes em sintomas de ansiedade, depressão, transtornos de humor, entre outros.

Rua Pinto Ribeiro n⁰ 265. Centro.

Telefone: (24) 3512-0749

