O Volta Redonda fez o último treino neste domingo (29), no CT Oscar Cardoso, antes da viagem para enfrentar o Vasco. Embalado após duas vitórias consecutivas – 3 a 2 no Audax e 5 a 1 no Resende, o Voltaço busca um resultado positivo para se manter no G4 do Campeonato Carioca.

Com o Voltaço na quarta colocação, o técnico Rogério Corrêa falou sobre a partida e o bom momento vivido pelo clube.

”Buscar esses três pontos vai ser muito importante. Tivemos essa vitória bem expressiva em um clássico regional, onde conseguimos fazer 5 a 1 no nosso adversário. Então, obviamente, isso nos traz confiança para que a gente possa fazer um grande jogo. Respeitando o Vasco e os jogadores que estão lá, nós vamos traçar também os nossos objetivos”.

O Volta Redonda terá três desfalques para a partida: o zagueiro Sandro Silva, o lateral-esquerdo Gilson e o lateral-direito Wellington Silva, todos com desgaste muscular. Uma boa notícia é o retorno do meia Berguinho, recuperado de uma contusão no tornozelo.

Assim, a provável provável formação deve ser a mesma que goleou o Resende no último jogo: Jefferson, Iury, Alix Vinicius, Daniel Felipe e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Luizinho, Pedrinho e Lelê.

A delegação do Esquadrão de Aço embarca na noite deste domingo. A partida desta segunda-feira, dia 30, diante do Vasco, começa às 20h, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica-ES.