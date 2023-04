Volta Redonda faz promoção nos ingressos para estreia na Série C

Partida será contra o Pouso Alegre, na próxima terça-feira, dia 02, às 19h, no Raulino de Oliveira. Quem for ao estádio com qualquer camisa do clube ou nas cores amarelo e preto vai pagar meia entrada

Para contar com o apoio do torcedor após a boa campanha no Campeonato Carioca, o Volta Redonda está fazendo uma promoção nos ingressos para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, que será na próxima terça-feira (02), contra o Pouso Alegre, às 19h, no Raulino de Oliveira.

A entrada para arquibancada e cadeira terá o mesmo valor: R$40,00 inteira e R$20,00 meia. Porém, o torcedor que comparecer com qualquer camisa do Volta Redonda ou qualquer camisa nas cores amerelo e preto no ato da compra, vai pagar meia entrada.

As vendas já começaram nos pontos de venda antecipada e vão até terça-feira, às 14h. A comercialização dos ingressos na bilheteria do Raulino de Oliveira e a retirada das gratuidades ocorrerá apenas no dia do jogo, a partir das 15 horas.

Confira:

➡️ Pontos de Venda Antecipada (já disponível até terça-feira):

👉 Loteria do Meia-Meia (Aterrado):

– 09h às 12h / 13h às 17h (inteira e meia)

👉 Drogarias Povão (Amaral Peixoto e Vila):

– 08h às 21h (inteira e meia)

👉 Empório Brasil (Retiro):

– 09h às 19h (inteira e meia)

➡️ Raulino de Oliveira (apenas na terça-feira, dia 02):

👉Setor Azul – Volta Redonda

– 15h até o intervalo do jogo (inteira e meia)

👉 Setor Laranja – visitante

– 15h até o intervalo (inteira e meia)

➡️ Gratuidades (apenas na terça-feira, dia 02):

👉 Setor Azul

– A partir das 15h