Na manhã desta quinta-feira (4/5), a diretoria do Barra Mansa Futebol Clube se reuniu com membros da comissão técnica das categorias sub-15 e sub-17 e definiram a participação do clube no Campeonato Carioca (Série A2).

Os trabalhos retornam para a cidade de Barra Mansa nesta temporada após o encerramento de contrato de parceria com o Sport Juiz de Fora.

Entre as novidades anunciadas pelo presidente do clube Genivaldo Silva, estão a promoção de Germano Rodrigues de supervisor da categoria sub-17 para diretor das categorias de base. Rafael Trannin assume como supervisor da categoria sub-15.

Ian Lemos será o treinador da categoria sub-15 e André Lopes comandará a equipe sub-17.

O clube informa que nos dias 16, 17 e 18 de maio serão realizadas avaliações com o objetivo de captar novos atletas. O início da competição está previsto para o final de julho.